Ermeni çetelerinin mezalimi fotoğraflarla sergilendi

Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da silahsız sivillere yönelik yaptığı katliamlarının yer aldığı fotoğraflar, Kağıthane Belediyesi'nin fuaye alanında sergilendi.

Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da silahsız sivillere yönelik yaptığı katliamlarının yer aldığı fotoğraflar, Kağıthane Belediyesi'nin fuaye alanında sergilendi. Sergideki fotoğraflarda; Ermeniler tarafından Anadolu'da topluca işkence edilerek katledilen Türklere ait kemikler görülüyor. Tüm fotoğraflar ise yapılan kazı çalışmaları sırasında çekildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili gündemi değerlendirerek; ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini şiddetle kınadığını belirtti. Başkan Öztekin, "Sözde soykırım iftirasını çürütmek için burada yer verdiğimiz sergimiz bile tek başına yeterlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan senelerdir, konunun muhataplarına arşivlerin açılması ve tarafsız şekilde araştırılması için sesleniyor ancak kendileri de iddialarının temelsiz ve birer iftiradan ibaret olduğunu biliyorlar. Eğer bir soykırımdan bahsedecek olursak; Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamlarını, toplu şekilde Müslüman Türkleri katletmelerini konuşmalıyız. Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi bizim için yok hükmündedir" şeklinde konuştu.