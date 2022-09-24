Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup Taksim'de toplandı. Polis, basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin vermedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek isteyen yaklaşık 20 kişilik bir grup Taksim Meydanı önünde bir araya geldi. Grubun basın sözcülüğünü İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu yaptı. Karakoyunlu, saldırıların Ermenistan tarafından başlatıldığını ve tüm dünyanın bu durum karşısında sessiz kaldığını söyledi.

“Saldırıları Ermenistan'ın başlattığı tüm dünya tarafından bilinmektedir”

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, “ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Büyükelçilik saldırılarını kınıyoruz. Son zamanlarda Ermenistan'ın saldırgan tutumları neticesinde gelişen olaylarda maalesef 77 Azerbaycan askerimiz şehit olmuş, Ermenistan tarafından da yüzlerce kayıp verilmiştir. Saldırıların Ermenistan tarafından başlatıldığı tüm dünya tarafından bilinmektedir. Sınır bölgesinde mayın döşeyen, taciz ateşi açan Ermeniler'e karşı Azerbaycan misliyle karşılık vermiştir. Azerbaycan ordusu angajman kurallarını kullanmıştır” dedi. Polis, basın açıklamasına izin vermedi

Grubun basın açıklamasına başlamasından kısa bir süre sonra polis ekipleri açıklamanın yapıldığı yere gelerek protestonun izinsiz olduğunu söyleyip müsaade edilmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine gruptakiler olaysız bir şekilde meydandan ayrıldı.