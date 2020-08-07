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Erol Bulut Samandıra'da

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gitti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.


Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Erol Bulut, mesaiye erken başladı. Yarın tesislerde topbaşı yapacak olan sarı-lacivertlilerde, çiçeği burnunda teknik adam Erol Bulut, bu sabah Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Tesislerde incelemelerde bulunan Bulut, tesis çalışanları ile tanıştı.


Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, yarın tesislerde toplanacak ve yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

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