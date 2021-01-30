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Erol Bulut'un doğum günü kutlandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un yeni yaşı, teknik ve idari ekip ile futbolcular tarafından kutlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yeni yaşı, teknik ve idari ekip ile futbolcular tarafından kutlandı.


Bu akşam Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacakları maç öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan Fenerbahçe'de öğle yemeği sonrası Teknik Direktör Erol Bulut'un doğum günü kutlaması yapıldı. 46. yaşına giren Bulut, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti.

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