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Erol Bulut'un yüzü yine gülmedi!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş’a karşı farklı takımlarla 10.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı farklı takımlarla 10. maçına çıktı. Bulut, 1-0 mağlup olunan karşılaşmayla birlikte siyah-beyazlılara karşı 10. maçında da kazanamadı.


Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da, siyah-beyazlı rakibine karşı 4 farklı takımda 10. kez sahaya çıkan Erol Bulut, yine galibiyet alamadı. Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği 10 karşılaşmada 3 beraberlik alabilen Bulut, 7 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a karşı 4 kez rakip olan Erol Bulut, bu maçların birinde sahadan 1 puanla ayrılırken, kalan 3 maçta ise mağlup oldu. Yeni Malatyaspor'un ardından Alanyaspor'un başına geçen 47 yaşındaki teknik adam, rakibine karşı 2 maçta da mağlup oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, iç sahada Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon Gaziantep FK ile siyah-beyazlı rakibiyle 2. kez karşılaşan Bulut, evindeki maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, bugün oynanan maçı 1-0'lık yenilgiyle tamamladı ve Beşiktaş'a karşı 10. maçında da kazanamadı.

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