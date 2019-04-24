Erol Ceylan, ABD'ye kafa tutuyor

Türk profesyonel boksunun dünyadaki temsilciliğini yapan EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcularını bu yıl içinde dördüncü kez ABD'de ringe çıkartacak.

Türk boks kulübü EC BOXING forması ile ringe çıkan Alman ağır sıklet boksörü Michael Wallisch, ABD'nın Las Vegas şehrinde ünlü bir spor salonunda ringe çıkacak. Nijerya'nın yenilgisiz boksörü Efe Agjaba'ya karşı yumruk sallayacak olan Wallisch, gecenin ikinci ana maçına da imza atacak. Geçen hafta Los Angeles'te sporcusunu maça çıkaran Erol Ceylan, oradan direk Las Vegas'a geçtiklerini belirterek, "Avrupa'da ulaşabileceğimiz tüm başarıla ulaştık. Defalarca dünya şampiyonluk kemeri olmak üzere, ellinin üzerinde altın kemer kazandık. Artık sıra dünyaya açılarak, başarılı sporcularımızı ile zaferden zafere koşup, şampiyonluklar elde etmeye geldi. Bu doğrultuda başta Amerika olmak üzere, Avustralya, İngiltere, Balkanlar ve boksun başarılı olduğu her yerde sporcularımızla var olacağız. 9 ağır sıklet boksörümüz olmak üzere, yirmiye yakın sporcumuz EC BOXING tesislerinde yoğun antrenmanlarını sürdürüyorlar. Ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih Keleş, Avustralya'da ringe çıkacak

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise Türk boksör Fatih Keleş'in haziran ayında Avustralya'da ringe çıkacağını, Ali Eren Demirezen ve Hüseyin Cinkara'nın da ilerleyen günlerde maç tarihlerinin açıklanacağını ifade ederek, "Temmuz ayında Hamburg ve sonbahara doğru da İstanbul'da iki dev gala düzenleyerek Türk boksörlerimizi de ringe çıkararak, imkanlar sunacağız" dedi.