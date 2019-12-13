Erol Ceylan dünyanın en iyi promotörü seçildi

Dört yıl üst üste Almanya'nın en iyi promotörü seçilen Türk boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, şimdi de dünyanın en iyi promotörü ödülüne layık görüldü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 32. kuruluş yıldönümünü kutlayan Dünya Boks Organizasyonu, kısa adıyla (WBO) World Boxing Organisation, tüm dünyadaki en başarılı boks adamlarını değerlendirirken, Erol Ceylan'ı dünyanın en iyi promotörü olarak ödüllendirdi. Dört yıldır üst üste Almanya'nın en iyi promotörü seçilen EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, bugüne kadar 40'a yakın dünya çapında büyük şampiyonlukları kulübüne getirirken, bunlar arasında çok sayıda dünya şampiyonluğu da bulunuyor. WBO başkanı Francisco Valcarcel'in bizzat elleriyle verdiği ödül töreninde dünyanın tanınmış tüm profesyonel boks adamları da hazır bulundu. Başkan Francisco Valcarelli, Erol Ceylan'ın 10 yıl içinde dünya boksuna büyük katkılar sağladığını belirterek, "Bu kadar kısa süre içerisinde böylesine büyük başarı göstermek gerçekten çok zordur. Erol Ceylan, çalışkan, gayretli olduğu kadar iyi de bir yöneticidir. Dünya boksuna büyük katkılar sağlamıştır ve sağlayacağına olan inancımız da sonsuzdur. İşte bu yüzden kendisini bu ödüle layık gördük" dedi.

Erol Ceylan: "Bu ödülü ülkem adına alıyorum"

Erol Ceylan, bu ödülü tüm Türkiye adına almaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "Dünya boksuna olduğu kadar ülkemizin boksuna da büyük katkılar yapmak için 10 yıldan beridir çalışmalarımız sürmektedir. Ülkemizde büyük bir boksör potansiyeli olduğunu gördük ve sporcularımızı dünya ringleriyle buluşturduk. Ayrıca kulübümüz EC BOXİNG, aynı zamanda güzel bir enternasyonal kulüptür. Dünyanın birçok ülkesinden başarılı sporcular kulübümüz adına canla başla mücadele vermekte. Almanya'da en iyi promotör seçildikten sonra dünyada en iyisi seçilmek benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu ödül doğru yolda olduğumuzu göstermekte. Ödülü sadece benim değil tüm ekibim adına almış bulunuyorum. Onların da büyük gayretleri sonucu bu ödüle ulaşmış bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sadece Almanya'da değil dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz organizasyonların da bu ödülü almamızdaki payı büyük. Beni böylesi büyük bir ödüle layık gören ve destekleyen herkese sizlerin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Bu bir sonuç değil tam tersine yeni bir başlangıçtı. Bundan sonra daha fazla çalışarak, böylesi ödüllere layık olduğumuzu göstererek, daha büyük başarılara imza atmak için ödülümüz bizim motivasyon kaynağımız olacaktır" diye konuştu.

Vedat Alyaz: "Başarının sırrı dayanışma ve yardımlaşmadan geçer"

Kulüp bünyesinde Türkiye'den olduğu kadar dünyanın dört bir yanından sporcuların omuz omuza mücadele verdiklerini belirten basın danışmanı Vedat Alyaz da, "Çeşitli ulusların başarılı sporcularını çok iyi bir şekilde entegre eden Erol Ceylan, onların birlikte başarıya kilitlenmelerini çok iyi sağlıyor. İnsanları entegre etme konusunda çok başarılıdır. Bir maça çıktığımızda gözlemlediğim en önemli şeylerden birisi çeşitli uluslardan sporcuların uyum içinde, omuz omuza vererek yardımlaşıyor olmaları. Bir Türk boksörün maçında, Romanyalı boksör masaj yapıyor, Alman boksör dişliğini takıyor, Amerikalı boksörümüz formasını giydiriyor ve Rus boksör motive etmek için konuşuyor. Maç sırasında ringin yanına gidiyor ve takım arkadaşı için üzülüyor, başardıysa seviniyor. İşte bu bizim tüm dünyada görmek istediğimiz tablodur. Tüm dünyadan sporcular kulübümüzde dostça, kardeşçe ve omuz omuza başarı için mücadele veriyor bu da Erol Ceylan'ın büyük başarısıdır. Sonuç olarak; şu an dünyanın en başarılı kulüplerinden birisiyiz ve gelecekte çok büyük başarılara imza atacağımızı da şimdiden görebiliyoruz" şeklinde konuştu.