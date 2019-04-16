Erol Ceylan, üçüncü kez Almanya'nın en iyisi seçildi

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, üçüncü kez Almanya'nın en iyi promotörü seçildi.

Daha önce iki kez üst üste Almanya'nın en iyisi ödülüne layık görülen Erol Ceylan ve kulübü, bu kez bir kademe daha yukarı çıkarak, Almanya'yı dünyada en iyi temsil eden boks kulübü olarak ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde Almanya Boks Federasyonu tarafından verilen ödül törenine Amerika'da olduğu için katılamayan Erol Ceylan, "Bu tür ödüller yaptığımız işlerde başarılı olduğumuzu gösterdiği için bize ayrı bir moral kaynağı oluyor. 20 Nisan'da iki metrelik dev boksörümüz Alexander Dimitrienko'yu Amerika'da ringe çıkarıyoruz, önümüzdeki haziran ayında Fatih Keleş'i Avustralya'da büyük bir maça çıkarıyoruz. İngiltere'de yine boksörlerimiz önemli karşılaşmalara çıkacaklar. Almanya ve Avrupa ülkelerinde zaten rutin olarak her hafta dev karşılaşmalara imza atıyoruz. Bu verilen ödüller çalışmalarımızın takdir görmesi ve başarılarımızın tasdik edilmesi anlamını taşıyor. Bizim için ödülden daha çok dünya kümeleri önemlidir. Önemli olan oralarda başarılara ulaşmak ve bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Böyle ödüller de bizleri onurlandırarak, motive ediyor. Ayrıca Türkiye'de de temsilcilik açarak, orada profesyonel boksun gelişmesi için çalışmalarımızı da başlatmış bulunmaktayız. Sonbahara doğru İstanbul'da dev bir gala yapmak için kolları sıvadık" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Dünya devleri kulübümüzde"

EC BOXING Basın Danışmanı Vedat Alyaz, bugüne kadar dünya şampiyonlukları dahil sayısız kez dünya çapında şampiyonluklara imza attıklarını belirterek, "Kulübümüz bünyesinde dokuz ağır sıklet olmak üzere yirminin üzerinde sporcumuz dünyanın zirvesinde aktif olarak mücadele veriyor. Almanya'nın en iyi boksörleri yine kulübümüz bünyesinde yer alıyor. Başta dünyanın en başarılı antrenörleri arasında gösterilen Bülent Başer olmak üzere, boksörlerimiz Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş, Avrupa Şampiyonumuz Ali Eren Demirezen, Kıtalararası Şampiyonumuz Hüseyin Cinkara gibi başarılı Türk dövüşçülerimize de önemli olanaklar sunuyoruz. Alman ve dünya devleri, Olimpiyat sporcuları da yine kulübümüz forması altında ringlere çıkmakta" dedi.