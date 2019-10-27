Erol Ceylan'ın hedefi Amerika

Dört yıl Almanya'da üst üste yılın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, Belçikalı boksör Jack Mulowayi ile Amerika'nın Reading kentinde yer alan Santander Arena'da ringe çıktı. Yenilgisiz Kübalı dövüşçü Frank Sanchenz Faure karşısında kıran kırana bir mücadele veren Mulowayi karşılaşmanın sonunda sayıyla maçtan yenik ayrıldı.

Sporcunun promotörü Erol Ceylan, dünyanın her yerinde maçlara çıktıklarını belirterek, "Amerika boksun merkezi olarak kabul ediliyor ve Avrupa'nın ardından buraya da ağırlık verdik. Amerika'dan da zaferlerle ayrılmak istiyoruz bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Kulübümüz boksörlerinden Ali Eren Demirezen, Fatih Keleş, Hüseyin Cinkara, Alpay Yaman ve diğer sporcularımızı da ilerleyen yıllarda buralarda karşılaşmalara çıkararak, altın kemerleri kulübümüze götürmeyi planlıyoruz" dedi.