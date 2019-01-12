Erol Deneç'in 60 yıllık sanatı Üsküdar'da ‘Dünden Bugüne' sergisinde

Fantastik realizm ekolünün dünyadaki ilk Türk temsilcisi ressam Erol Deneç'in 60 yıllık sanat yaşamını gözler önüne seren ‘Dünden Bugüne' sergisi Üsküdar'ın kültür sanat merkezi Nevmekan Sahil'de açıldı.

Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ressam Erol Deneç ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılışta yaptığı konuşmada, "Erol Deniz hocamızın kendine has Türkiye'de çok bilinmeyen ama Türkiye'nin dünya çapında hem temsilcisi hem de medarı iftiharımız çok kıymetli büyüğümüzün eserlerinden oluşan bir serginin güzel bir etkinliğin açılış vesileyle bir aradayız. Bu vesile ile huzurlarınızda hocamızı, büyüğümüzü tebrik ediyorum. Bu güzel eserlerini burada sanatseverlerin hizmetine sunmak adına göstermiş olduğu cömertlik, üslubuyla, tarzı ile tavrı ile tam bir sanat insanı kültür insanı kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın çok bildiği, çok aşina olduğu bir kavram değil. Ben de yeni tanıdığımda o kadar mutlu oldum ki Türkiye'de böyle bir insanlarımız, böyle sanatkarlarımız ustalarımız var. Ve dünya çapında bizleri temsil ediyorlar. Ülkemizin bayrağını, sesini, sözünü dünyaya duyuran çok kıymetli bir büyüğümüz. Bu akşam burada açılışını yapacağımız olan bu sergi bir ay süre ile sanatseverlerin beğenisine, hizmetine sunulacak. Bu vesile ile bu salonda bulunan herkes İstanbullulara, sanatseverlere bu güzel etkinliği duyurmalarını istirham ediyorum" dedi.