Dr. Erol Yıldır'ın, ‘Erol Yıldır'ın Atları' sergisi açıldı. Gelişim Sanat Galerisi'nde sergilenen eserler 30 Ekim tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Ressam Dr. Erol Yıldır'ın ‘Erol Yıldır'ın Atları' adlı solo sergisi Gelişim Sanat Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan ve serginin küratörlüğünü üstlenen Dr. İsmet Çavuşoğlu, Ressam Erol Yıldır'ın günümüz sanatına uygun çalışmalar sergilediğini belirterek şu şekilde konuştu:

“Ressam Erol Yıldır'ın format olarak tüm eserlerinde büyük ebatları seçmesi, atları yüceltmek, onlara karşı sevgisinin sınırsız olduğunun kanıtıdır. Yıldır, at çizimlerini bilimsel bir çerçevede ve sistematik olarak yaparken sanat tarihinde görülen tüm at resimlerini incelemiş ve değerlendirmiş bir sanatçı olarak karşımıza kararlı eserler ile çıkmaktadır. Yıldır'ın resimlerinde atların bulunduğu mekanlar doğal olarak dış mekan soyutlamaları olarak değerlendirilse de, sonuçta atların kendilerini özgür ve en iyi hissettikleri mekanlardır. Resimlerinde atlar ile birlikte insan figürünün yer almamasına rağmen, insan ile ilişkileri arka planda tutarak, sanatçı anıtsal, güçlü ve daha etkili olacağına inandığı bir anlatımı seçmiştir.”

Türk resim sanatında at imgesi kullanan ve sanatını tamamen atlara adamış önemli bir sanatçı ve eğitimci olan Dr. Erol Yıldır'ın sergisi 30 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.