Ersan'lı Milwaukee, Detroit'e karşı 2-0 öne geçti

NBA Play-Off ilk tur ikinci maçında Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Detroit Pistons'ı 120-99 yenerek seride 2-0 öne geçti. Ersan maçı 3 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile tamamladı.

NBA'de Play-Off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nı ilk sırada tamamlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Detroit Pistons'ı 120-99luk skorla mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Milwaukee'de Ersan 18 dakikada süre aldığı maçta 3 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile oynarken, Eric Bledsoe 27 sayı, 6 asist ve Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti. Detroit'te ise Luke Kennard 19 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 18 sayı, 16 ribaund ile oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Serinin 3 ve 4. maçları Detroit Pistons'ın evi olan Little Caesars Arena'da oynanacak.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

Houston Rockets: (2) 118 - Utah Jazz: 98 (0)

Doğu Konferansı

Boston Celtics: (2) 99 - Indiana Pacers: 91 (0)

Milwaukee Bucks: (2) 120 - Detroit Pistons: 99 (0)