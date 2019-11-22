İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ersan'lı Milwaukee, sahasında Portland'ı mağlup etti

NBA’de Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum’da mücadele ettiği Portland Trail Blazers’ı 137-129 mağlup etti.

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-129 mağlup etti. Ersan aldığı 14 dakika sürede 6 sayı, 6 ribaund üretti.


NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 137-129'luk skorla mağlup ederek 12. galibiyetini elde etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmp 24 sayı, 19 ribaund ve 15 asistle oynayarak triple double yaparken, Ersan 14 dakika süre aldı ve 6 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Portland'da ise C.J. McCollum 37 sayı, 10 asist ve Skal Labissiere 22 sayı 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.



Pelicans deplasmanda galip


New Orleans Pelicans, deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'ı 124-121'lik skorla yendi. Ligdeki 6. galibiyetini elde eden Pelicans'ta Brandon Ingram 28 sayı, 8 ribaund, J.J. Redick 26 sayı, 5 ribaund ve Jrue Holiday 23 sayı, 8 asistle oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta ise Kelly Oubre 25 sayı, 6 ribaund ve Devin Booker 19 sayı, 7 asistle oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.