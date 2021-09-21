Ersin Destanoğlu ilk kez gol yedi

dakikasında konuk ekip skoru 3-1'e getirirken, bu gol, Ersin Destanoğlu'nun bu sezon yediği ilk gol oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlarken, karşılaşmanın 60. dakikasında konuk ekip farkı 2'ye indiren golü kaydetti. Mücadele 3-0 devam ederken kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vargas, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırırken, skoru da 3-1'e getiren isim oldu. Bu gol, Beşiktaş'ın bu sezon evinde oynadığı maçlarda yediği ilk gol olurken, aynı zamanda kaleci Ersin Destanoğlu'nun da filelerden çıkardığı ilk top oldu. Geride kalan 5 maçın 4'ünde kaleyi koruyan genç eldiven, bu maçlarda rakip forvetlere geçit vermezken, 3-2 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında ise kale Mert Günok'a emanetti.