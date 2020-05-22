Ersin Korkut'un saç ekim uzmanı Aziz Aksöz organik saç ekimini anlattı

Bir yarışma programında ekrana gelen oyuncu Ersin Korkut'un da bu yöntemle saçlarına kavuştuğunu söyleyen Aksöz, “Operasyonda kullanılan kök hücre enjeksiyonu ekim alanını verimli hale getirerek saç ekimi işlemini kolaylaştırıyor” dedi.

Kellik ve saç dökülme problemi yaşayan erkekler son dönemlerde saç ekim operasyonlarına sıkça başvuruyor. Bu noktada bir çok yöntem geliştiriliyor. Saç Sağlığı ve Tedavileri Uzmanı Aziz Aksöz, organik saç ekim operasyonu hakkında bilgiler verdi.

“Kök hücrenin işlevselliği sayesinde ekilen saçların tutunma oranı artıyor”

Bir yarışma programında ekranlara gelen ünlü oyuncu Ersin Korkut'a bu yöntemle kısa sürede saç ektiğini anlatan Aksöz, organik saç ekimi kök hücrenin bu avantajlarını maksimum derecede kullanarak operasyondan verimli sonuç alınmasını sağladığını belirtti.

Aziz Aksöz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Organik saç ekimi kök hücrenin bu avantajlarını maksimum derecede kullanarak operasyondan verimli sonuç alınmasını sağlıyor. Saç ekimi operasyonunda nakledilen saç kökleri ve ekilecek alan ne kadar kaliteliyse, saç ekimi de bir o kadar başarılı sonuçlar veriyor. Organik saç ekimi, genel anlamda kişinin kendi yağlı dokusundan hazırlanmış kök hücre enjeksiyonu kullanılarak yapılıyor. Hastanın kendi yağından elde edilen kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu; saç ekimi işleminin kolaylıkla yapılabilmesi sağlarken, saçların yoksun olduğu verimsizleşmiş alanı da sağlıklı hale getiriyor. Böylelikle saç ekimi yapılacak alan ekim işlemine uygun hale getirilerek en verimli sonuçlar alınıyor. Yağ enjeksiyonuyla adeta verimli bir toprağa dönüştürülen saç derisi işlem için hazır hale getirildikten sonra FUE tekniğindeki gibi saç kökleri alınıp, kanallar açılarak alınan kökler bu alanlara yerleştiriliyor.”

Aziz Aksöz yöntemin sağladığı avantajları şöyle sıraladı:

“Operasyonda kullanılan kök hücre enjeksiyonu ekim alanını verimli hale getirerek saç ekimi işlemini kolaylaştırıyor,

Kullanılan kök hücre kelleşen alana tekrar hayat vererek saç derisinde canlanma sağlıyor,

Saç derisinde herhangi bir kimyasal kullanmadan çalışma yapılmasına olanak sunuyor,

Kök hücrenin işlevselliği sayesinde ekilen saçların tutunma oranı artıyor,

Zaman içinde daha da güçlenerek çıkan yeni saç kökleri, eskisinden daha gür ve sağlıklı saçlara kavuşulmasını sağlıyor.”