İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ersun Yanal Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.


Sarı-lacivertli kulüp, dün Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurduktan sonra bugün de Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda da Fenerbahçe'nin başında görev almış ve sarı-lacivertlilere ligdeki son şampiyonluğunu yaşatmıştı. Yanal, o dönem başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan gönderilmişti.


Sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesi için birçok kampanya başlatmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.