Ersun Yanal Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, dün Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurduktan sonra bugün de Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda da Fenerbahçe'nin başında görev almış ve sarı-lacivertlilere ligdeki son şampiyonluğunu yaşatmıştı. Yanal, o dönem başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan gönderilmişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesi için birçok kampanya başlatmıştı.