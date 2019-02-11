Ersun Yanal: “Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız”

İki aşamalı bir oyun. Rusya'daki maçın stratejileri, buradaki maçın stratejileri var. Ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın sahasında Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal basın toplantısında konuştu. Yarın iyi bir takımla oynayacaklarını söyleyen Yanal, “Avrupa kupalarında her zaman üstlerde olan ve lider bir takım. Güçlü yönleri var. Fizik gücünü iyi kullanan ve teknikle birleştirmeye çalışan bir takım. Yeni transferleri ve oynayamayacak oyuncuları var. Biz de Fenerbahçe'yiz ve Fenerbahçe olarak Kadıköy'deki gücümüz, coşkumuz tartışılmaz. Bizim ihtiyacımız olan coşkuyu taraftarlarımızla burada bulup, güzel ve ateşli bir gece olmasını umuyorum. Vefakar taraftarımız, en çok desteğe ihtiyacımız olduğunda bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar da yarın bizimle beraber olduğunda rakibe karşı direncimizin çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. İki aşamalı bir oyun. Rusya'daki maçın stratejileri, buradaki maçın stratejiler var. Ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ligde olduğu durum onun gücünü yansıtmasa da biz güçlü bir takımız. Bu gücümüzü ortaya koyabilecek bir motivasyonumuz var. Motivasyonu da yarın göstermek için sahada olacağız” diye belirtti.

“Hiçbir oyuncum için tereddüdüm yok”

Oyuncusu Slimani için tereddüttü olmadığını belirten Yanal, “Gelişmeler kontratlar üzerine kurulu. Bugün oyuncuların kontratları devam ediyor ve buranın oyuncuları. Oyuncuların kendi karakteri ve olması gereken duruşuyla bu takım içinde bu zorluklardan çıkabilecek bir oyuncu. Kötü başlangıç yaptı ama kötü gidecek anlamı yok. Siz kötü oldu diye kötü olacağını belirleyemezsiniz. Akşam yatıp, sabah kalıncaya kadar kötülükle karşılaşıyorsunuz. Yarın akşam belki de gecenin futbolcusu olur bunu belirleyemezsiniz. Ben ön yargılı bakmıyorum. Evet kötü bir dönem geçirdi ama gerçekten oyuncuyu anlamak istiyorum oda çok çaba sarf ediyor umarım onun içinde iyi olacak” dedi.

“ Biz en iyisiyle sahada olacağız”

UEFA'da oyuncu seçimleri hakkında konuşan Ersun Yanal, “Bütün takımın içinden seçmek isteseydiniz başka tarzda davranırdınız. Bu kadrodan seçmek durumundayız bu bize zorluk yaratmıyor. Alper'in kötü bir sakatlığı oldu iyileşmesi zor bir sakatlıktı. Tendonda oluşan bu sakatlığın geçip iyileşme süreci sıkıntılı bir süreçti. Şimdi bizimle beraber oynamaya hazır. Liste yapıldı ve bunun üstüne 3 kişi geldi zorunluydu, gerçekler bunlar. Bunların içinde asla böyle oldu olmadı demenin anlamı yok. Fenerbahçe'de olması gereken oyuncular varsa biz en iyisiyle sahada çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe her zaman yarışacak bir takım olmalı”

'Fenerbahçe yarışmacı ve yarışacak bir takım olmalı' diye konuşan tecrübeli teknik adam, “Yarışın içinde galibiyetler, mağlubiyetler ve beraberlikler var. Önemli olan prestijli bir duruşta olmak ve her zaman tekrarlamak. Bir kere şampiyon olduğu bir daha oralara gelememek mi. Bence Fenerbahçe belli ortalamada olması daha başarılıdır. Fenerbahçe'nin önündeki kurgu buna yönelik bir kurgudur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu kurgunun içinde olmak için plan yapmaktadır. Çömeldiğinde büyük bir sıçramanın geleceği bir konum olarak görüyorum” dedi.

“Alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor”

Türkiye'de futbolun en çok sevilen branş olduğunu belirten Yanal, “Bence hakemler futbolun dışında olmalı. Yarın Fransız hakem maçı yönetecek. Maç bitince onu konuşmayacağız. Biz kendi alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Ama maalesef biz bir şekilde futbolun içinde tutmaya çalışıyoruz. Bunun sorunları ile ilgili daha sonra konuşuruz” diye belirtti.

“Biz hazırız”

Maça hazır olduklarını belirten Yanal, “Elbette Zenit de hazır ama onlar bir ritimden çıkmadılar. Onların takım seçme ve takımı daha fazla sayıda bulundurma şansları fazla, bizim daha kısıtlı. Bizim artımız taraftarımız. Zenit'in eksisi bu taraftarın karşısında ne yapacaklar” dedi.

“Kamuoyu hakemlerle alakalı durumu merak ediyor”

Hakemlerin son zamanlardaki performansları hakkında sorulan soruya cevap veren Ersun Yanal, “Konuşmalarımız aslında hepimizi çok bağlayacak bir durum değil. Ben hiçbir zaman futbolun dışında bir şeye yanaşmak istemiyorum. Aslında hakemler futbolun içinde ama dışında olmalı. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan hakem hataları bizim için değerlendirilmiyor. Yanlışlıkla kimseyi kırmadan cezalı duruma düşmeden bir eleştiri yapmadan ufak tefek sorularla gitmek lazım. Bugünkü durumlardan herkes memnun mu? Adil oldukların düşünüyor mu? Bugünkü durumda hiç kimsenin canı yandı mı? Keyfi işler var mı oluyor mu? Bu işler olmuyorsa bunu bize açıklar mısınız kamuoyu da çok merak ediyor bu durumu. Atama kuralları bir sisteme göre mi yapılıyor. Bir maçın hakemi 5 kez bir takımın başındaysa herkesin bir hakemimi var. Ben de bunları merak etmeye başlıyorum. Bu durumlarla ilgili nasıl bir açıklama yapmayı düşünüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken, (görüntüler içinde var) burada bir şey derken birisi hayır diyor. Siz bu durumlarla alakalı bilgilendiriliyor musunuz ? Siz haber almak kaynakları olarak okuyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyorsunuz. Birisi diyor ki atılması gerekiyor. Oyuncunun iki kez F..k off dendiği söylendi. Bakıyorsunuz ayağına basıldı mı diye tartışılıyor. Kafam karışmış durumda. Bunlar nasıl yönetiliyor. Kaç tane hakem var ne kadar süre alıyor bunları merak ediyorum. Puanlama sistemi de heralde kaldırıldı. Bu sistem kime göre yapılıyor kim neye göre atıyor? Ne kadarlık bir süre içerisinde bunlar karar alındı ve size göre başarı oranı nedir? Bütün teknik direktörlerimiz bir çalışma içerisinde. Analiz yaparlar, maçtan sonra toplantı yaparlar ve oyuncularını eleştirirler. Sonra atletik performansla ilgili çalışırlar. Bunlar hakemlerde nasıl yapılıyor çok merak ediyorum. UEFA standartlarında bir eğitim var mı yok mu ? Hakemler yaptıkları uygulamalarda hataları çalışıyorlar mı ? Biraz karanlık gidiyor gibi geliyor bana. Doğru yönetimle alakalı sorunlar var. Üzgünüm yani burada kalkıp bir hakemi yerden yere vurmaktansa doğru yaklaşımla, doğru soruları soralım. Hakemlerimizde linç edilmemeli onlar da korunmalı. Hepimizin ürettiği değerli insanlar. Eğer bu adamlar kararları vermekte zorlanıyorsa bir sıkıntı var o zaman. Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Keyfiyetten vazgeçmeliyiz” dedi.

“Yönetenler kamuoyuna bu durumları açıklamak zorunda”

'Kayserispor maçı sonrası bir duruş göstermeliyiz' sözü hatırlatılan Yanal, “Ben duruşumu şöyle değerlendiriyorum. Hakem hataları artmışsa bunu gündemde bulundurmak adına ve Fenerbahçe'nin arkasındaki büyük güç ve taraftar olma sebeplerinin sorgulanması adına duruş sergiledim. Hiç kimseyi suçlamadan canını yakmadan bunu yapmalıyım. Hiç kimseyi de şu anda suçlamıyorum. Bir oyuncu arka arkaya aynı türde faul yapıp bu atlanıyorsa, bir adam sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalıyorsa ve aynısı daha değişik yerlerde oluyorsa bu eğitim ve yetenek sorunudur. Bunu yönetenler bunu sorgulamak ve kamuoyuyla açıklamak zorundadır. Elbette beni de eleştireceksiniz. Futbolun doğasında var bu. Biz hakemle ilgili bir cümle sarf etmek için dikkatli davranıyoruz yoksa ceza alıyoruz. Ben kişisel kimseyi suçlamam. Burada sistem ve düzenin suçu var. Kim ne yapacaksa düşünsün. Eğer suçsa bu ben suç işledim. Hepimiz için geçerli bu durum. Sonra gerginlikler ve stresler futbolun önüne geçiyor. Futbolu bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yok. Diğer ülkelerde yüzde kaç VAR'a gidilmiş bir bakın. Bizde kıdemli hakemler var neredeyse. 3 hakem şuraya gitti sonra o adam oraya gitti. Atama sistemi neye göre çalışıyor. Öğrenmeye hakkımız yok mu. Ben karışmayacağım sadece öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Çöple samanı ayıralım”

Bir hakemin camiayla ilgili olan fotoğrafı var sorusu sorulması üzerine Ersun Yanal, “Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Görüştüğümüz konuştuğumuz insanlar var. Çöple samanı ayıralım. Rakip takım teknik direktörüyle birlikte tatilde yaparım ben. Medeni insanlarız. Çok dost olduğum hakem arkadaşımda var. İşini yapmak başka bir şey. Böyle daha mı iyi. Düştüğümüz duruma bak. Kültür ve yönetim çok net çare. Etkin faktör bunlar. Etkin faktöre bakın. Olimpiyatlarla ilgili araştırmalara bakın. Orada da bunları söylüyorlar bunun için çalışmak zorundayız” dedi.

“Moses yetenekli bir oyuncu”

Harun Tekin'in sakatlık durumu ile alakalı konuşan Yanal, “Harun çok iyi durumda. Herhangi bir problemi kalmadı. Daha önceden taşıdığı problem. Bir haftadır çalışıyor. Moses evet yetenekli bir oyuncu, kariyeri önemli bir oyuncu. Her mevkide oynadı. Şu andaki kullandığımız mevkinin dışında kullanmayı düşünmedik. Biraz daha her iki kanatta denemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.