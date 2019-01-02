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Ersun Yanal: "Hep birlikte başaracağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hep birlikte başaracağız" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hep birlikte başaracağız" dedi.


Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan ve düşme hattında bulunan Fenerbahçe'de ilk yarının bitimine iki hafta kala takımın başına getirilen Teknik Direktör Ersun Yanal, sosyal medya hesabından taraftarlara umut dağıttı. Yanal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! #İnanFenerbahçe"

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