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Ersun Yanal, Şükrü Saraçoğlu'nda

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni ziyaret etti.


Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı ziyaret etti. Ersun Yanal'a, yönetim kurulu üyeleri Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Damien Comolli eşlik etti. Stadın çimlerine ayak basan Yanal, daha sonra soyunma odalarını dolaştı.

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