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Ertuğrul Erdoğan'dan teşekkür

Sezonu Anadolu Efes’e mağlup olarak yarı finalde bitiren Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, bu sezon emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sezonu Anadolu Efes'e mağlup olarak yarı finalde bitiren Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, bu sezon emeği geçen herkese teşekkür etti.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonu yarı finalde Anadolu Efes'e 3-0 yenilerek tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bu sezon emeği geçen oyuncu, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim, en büyük teşekkürü de sezon boyu Sinan Erdem'e gelip inatla bizden vazgeçmeyen taraftarlarımıza ediyorum. Daha iyisini yapmak Fight as one" diye konuştu.

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