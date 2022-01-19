İhlas Haber Ajansı

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Ertuğrul ilk kez 11'de

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer’in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11’de yer aldı.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de yer aldı.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Berke Özer, Altay maçında yer almazken, sarı-lacivertlilerde kaleyi Ertuğrul Çetin korudu. Bu müsabakayla genç file bekçisi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11'de sahaya çıkmış oldu.


Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu.

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