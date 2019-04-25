Erzincanlılar Şöleni'nde Başkan Yüksel'e yoğun ilgi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu-Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği'nin Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği 7. Geleneksel Erzincanlılar Şöleni'ne katıldı.

AYEDER'in bu yıl 7'ncisini organize ettiği Geleneksel Erzincanlılar Şöleni, yüzlerce vatandaşın coşkulu katılımıyla gerçekleşti. İlknur Kaplan'ın sunuculuğunu yaptığı Erzincanlılar Şöleni'nde, Türk Halk Müziği sanatçıları Hüseyin Turan, Arzu Şahin, Oğuz Aksaç, Özcan Türe, Mustafa & Müslüm Eke, Eda Alakuş, Cengiz Yurtseven, Filiz Kılıç, Göksel Sağlam, Erkan Özbey ve Kenan Balyemez sahne aldı.

Gecenin ev sahipliğini yapan AYEDER Başkanı Gürsel Sarımaden'in sahneye davet etmesi ile birlikte Başkan Gökhan Yüksel, katılımcılardan büyük bir alkış aldı. Katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde konuşmasına başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Seçim sürecinde siyasi görüşü ne olursa olsun, hemşehrilerini yalnız bırakmayan Kartal'daki bütün değerli dostlarıma ve bugün buraya gelen bütün hemşehrilerime sonsuz ve kucak dolusu sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen değerli dernek başkanına ve bütün yönetim kurulu üyelerine de ayrıca sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum” dedi.

Şölene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincan Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, eski Devlet Bakanı Mustafa Kul, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Anadolu Avrupa Yakası Erzincanlılar Derneği (AYEDER) Başkanı Gürsel Sarımaden, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Erzincanlı katıldı.