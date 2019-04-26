Erzurum Konfederasyonu “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına tepki gösterdi

Fatih Camii'nde tüm şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılan Erzurum Konfederasyonu üyeleri, Batılı ülkelerin “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına tepki gösterdi.

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) üyeleri, “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına karşı “1915 Tarihi Gerçekler” adı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Fatih Camii'nde tüm şehitlerimiz için gıyabı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından eski Esenyurt Belediye Başkanı, Erzurum Konfederasyonu kurucu başkanı Ali Murat Alatepe basın açıklamasını okudu.

“Siyasi emelleri için Türkiye'yi ve Ermenistan'ı kullanmaktadırlar”

Alatepe, “Batı ülkeleri tarafından her yıl 24 Nisan'da "Sözde Ermeni Soykırımı" bahanesiyle asılsız iddialar gündeme getirilmekte ve tarihi gerçekler çarpıtılmaktadır. 1915 yılındaki olayları soykırım olarak tanıyan ve tanımlayan birçok batılı ülke soykırımlarla dolu kendi tarihiyle yüzleşmek yerine, coğrafi ve tarihi bağlarının olmadığı bir konuyu ele alarak, siyasi emelleri için Türkiye'yi ve Ermenistan'ı kullanmaktadırlar” dedi.

“Tarihi gerçekler ortaya çıkmalıdır”

Tarihi gerçeklerin ortaya çıkması gerektiğini söyleyen Alatepe, “Batı ülkeleri bu meseleden elini çekmeli, çıkarları için kullanmaktan vazgeçmeli ve bu konuyu daha fazla istismar etmemelidirler. Türkiye'nin yıllardır yaptığı çağrı dikkate alınmalıdır. Tarihçilerden oluşacak bir komisyonun ön yargısız, tarafsız ve tarihi belgeler ışığında 1915 olaylarını uluslararası bir platformda görüşülmeli tarihi gerçekler ortaya çıkmalıdır. Türkiye'nin bu talebinin karşılık bulmaması sözde soykırım iddiasında bulunan devletlerin gerçek niyet ve tavırlarını ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“Sözde Soykırım iddiasını kabul etmediğimizi haykırıyoruz”

Sözde soykırım iddiasını kabul etmediklerini belirten Alatepe, “Bugün buradan o acı olaylarının yaşandığı coğrafyanın halkını temsilen Erzurum Konfederasyonu olarak tarihi gerçekleri inkar ederek Türkiye'yi dünya kamuoyu önünde zora sokmak amacıyla maksatlı olarak istismar edildiğimiz "Sözde Soykırım" iddiasını kabul etmediğimizi haykırıyoruz. 1915'de yaşanan trajik olayların gerçek mağduru ecdadın torunları olarak bu olayların yoğun olarak yaşandığı Erzurum'u ve Erzurumluları temsilen tüm bu haksız ve asılsız ithamları reddediyoruz. Bizim talebimiz; Ermenistan ve Türkiye dışında hiçbir ülkenin bu hususta taraf olmamasıdır. Ancak Bu iki halkın kendi aralarında bu konuyu değerlendirip görüşmesi sonrasında, tarafsız ve objektif olarak uluslararası bir platformda tarihçiler tarafından, tarihi belgeler ışığında, tarih kurumlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının gerekli çalışmaları yapması ve bu çalışmalar neticesinde tüm dünyaya nihai bir belge, bir karar olarak açıklanması ve tanınmasıdır” şeklinde konuştu.