Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda Türkiye çapında projeler üretti

Turkcell, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri Zeka Gücü Sınıfları ile geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM öğrencileri, bu sınıfta ortaya çıkardığı projelerle katıldıkları TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye çapında dereceler elde etti.

Teknolojisiyle gençlerin ve yeniliklerin arkasında olan Turkcell, Türkiye'nin dört bir yanındaki Zeka Gücü Sınıfları ile çocukların yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine eğitim alanında da destek veren Turkcell, özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) içindeki Zeka Gücü Sınıfları ile bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturuyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmelerinin yolunu açarken, ülkemizin dört bir yanındaki cevherlerin de keşfedilmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Turkcell Zeka Gücü Sınıfı kurulduğu günden bu yana pek çok başarıya imza attı. Görüntü işleme teknolojisini kullanarak Akıl Oyunları Projesi'ni hazırlayan sınıf, bu projeyle TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Bu başarıyla yetinmeyen gençler, Scratch ve App Inventor uygulamalarını kullanarak geliştirdikleri oyunla da TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birinciliği, ikinciliği ve dördüncülüğü elde etti.

Ömer Barbaros Yiş: "Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz"

Başarılarıyla dikkat çeken öğrencileri, Erzurum Rezmi Sakaoğlu BİLSEM'deki Zeka Gücü sınıfında ziyaret eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye'nin genç beyinlerinin ülkenin geleceği için Zeka Gücü Sınıfları'nda çalıştığını söyledi: "Zeka Gücü bizim için tüm ülkeye yayılacak yerli ve milli teknoloji hamlesinin altyapısını oluşturuyor. Bu çağda çocuklarımızı, çağın gereksinimlerine uygun yetiştirmeli ve geleceğin teknolojisine hazırlamalıyız. Teknoloji üreten ülke olma hedefimizin en önemli dayanaklarından biri de bu sınıflar. Her bir öğrencimiz, geleceğimizin güçlü yarınları için önemli birer yapı taşı. Bu sınıflar sayesinde öğrencilerimizin teknolojiye ilgisinin önemli ölçüde artması, gençlerimizin aldıkları eğitimlerden duydukları memnuniyet ve kazandıkları başarılar bizi son derece memnun ediyor".

Yapılan bilgilendirmede; 'Oryantiring ile Değerlerimizi Öğreniyoruz', 'Bilmece Dedektifi' ve 'Değerli Değerlerimiz' projeleri ile TÜBİTAK'ta dereceler alan Erzurum Zeka Sınıfı öğrencileri, ayrıca 'Engelsiz Şapka' ve 'Üretken Otobüs' projeleriyle de günlük hayatı kolaylaştıran çalışmalara imza attı. Erzurum Zeka Gücü Sınıfı sadece bilim teknolojileri dersinde değil, tüm derslerde çocukların üreticiliklerini geliştirmek adına bilişim öğretmeni rehberliğinde kullanıma açık. Özel yetenekli çocukların ilgi alanlarına göre eğitim aldıkları bu sınıflarda çocuklar, potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebiliyor.