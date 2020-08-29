İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurumspor, Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattı

Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dadaşlar, Kamerunlu savunmacı Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.


Süper Lig'e geri dönen BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Fransa'nın Sochaux takımıyla sözleşmesi sona eren Kamerun Milli Takımı'nın stoperi Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyerinde Ukrayna, Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa Ligi'nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 23 kez de Kamerun Milli Takımı'yla sahaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.