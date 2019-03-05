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Erzurumspor'a dev transfer

Türkiye’nin köklü ve güçlü şirketlerinden biri olan Eminevim, Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile forma göğüs sponsorluğu için imza töreni gerçekleştirdi.

Türkiye'nin köklü ve güçlü şirketlerinden biri olan Eminevim, Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile forma göğüs sponsorluğu için imza töreni gerçekleştirdi.


Erzurumspor Kulüp Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine; Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ve BB Erzurumspor Asbaşkanı Lütfi Şahsuvaroğlu katıldı. Bundan sonraki tüm maçlarda Erzurumspor'u Eminevim ailesi olarak desteklediklerini belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, mavi-beyazlı takımın sezon sonuna kadar Eminevim logosunu taşıyan formaları giyeceğini söyledi.


Üstün, “Erzurum bizim ikinci vatanımız. Erzurum'a inşaat alanında büyük yatırımlar yapıyoruz. Erzurum'un istediği noktaya çok kısa zamanda ulaşacağına inanıyoruz. Dün Erzurumspor - Galatasaray arasında oynanan maçta bizler de Erzurumlular ile birlikte çok güzel bir heyecan yaşadık. Biz Emin Grup olarak her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen bir misyon edindik. Attıkları her golde bizim de emeğimizin olması bizlere mutluluk verir. İnanıyoruz ki elbirliği ile tüm maçları kazanacağız. Anlaşmamızın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Eminevim'in Türkiye'ye rüştünü ispatlamış önemli şirketlerinden biri olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş ise, “Eminevim'in Erzurumspor ile birlikte yol katederek daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Eminevim'den gördüğümüz güzel ilgi ve destek için çok teşekkür ederiz. İlk defa bir spor takımına bu kadar destek verildi. Eminevim ile iyi bir yol arkadaşlığı olacağını düşünüyoruz. Sadece bu sezon için değil, bundan sonraki yıllarda da beraber ilerlemeyi umuyoruz” diye konuştu.

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