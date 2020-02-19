Lig'de mücadele eden sezonun iddialı takımı BB Erzurumspor'a şampiyonluk primi müjdesi Eminevim'den geldi. Kulübün 2018-19 ve 2019-20 sezonu forma göğüs sponsoru olan Eminevim, verilecek şampiyonluk primini 300 bin TL olarak açıkladı.

Sezonun bitmesine 12 hafta kala şampiyonluğun güçlü adaylarından olan BB Erzurumspor'da Bursaspor maçı öncesi gelen prim müjdesi motivasyonları artırdı. 2018-19 ve 2019-20 sezonu forma göğüs sponsoru olan Eminevim'in desteğiyle sezon boyunca başarılı bir mücadele veren ve adım adım liderliğe yürüyen mavi-beyazlı ekip, şampiyonluğu kazanarak Süper Lig'e çıkması halinde şampiyonluk priminin de sahibi olacak. Kulübün son 2 sezon boyunca forma göğüs sponsorluğunu üstlenen Eminevim tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin önemli futbol kulüplerinden BB Erzurumspor'a Süper Lig yolunda destek olmak amacıyla sponsorluğa ek 300 bin TL'lik şampiyonluk primi verileceği duyuruldu.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ise Eminevim'e teşekkür ederken Erzurumspor'un şampiyonluğa odaklandığını ve Süper Lig'e çıkmak için gereken her türlü çabanın verileceğini belirtti. Başkan Üneş, kulübün göğüs sponsorluğunu üstlenen Eminevim'in açıkladığı şampiyonluk priminin kritik Bursaspor öncesi oyuncuların moral ve motivasyonunu artırdığını ifade etti.