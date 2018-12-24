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Erzurumsporlular Derneği İstanbul Kurtköy'de açıldı

Artı Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çetin, Erzurumspor’un Süper Lig’e tutunacağına inandığını ve önümüzdeki yıl kurulacak iyi bir kadro ile zirveye oynamanın hayal olmadığını söyledi.

Artı Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çetin, Erzurumspor'un Süper Lig'e tutunacağına inandığını ve önümüzdeki yıl kurulacak iyi bir kadro ile zirveye oynamanın hayal olmadığını söyledi.


Erzurumsporlular Derneği İstanbul Kurtköy'de açıldı. Yoğun ilgi gören Dernek Binası açılışına BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Asbaşkan Ünsal Kıraç ve Artı Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çetin katıldı. Kurucu başkanlığını Serkan Bayrak'ın yaptığı derneğin açılışı yoğun ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan, Erzurumsporlular Derneği'nin açılışında, gösteriler yapıldı.


BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Asbaşkan Ünsal Kıraç, Artı Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çetin, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Marmara Oltulular Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, İstanbul Horasanlılar Dernek Başkanı Ömer Horasan, Kartal Erzurumlular Dernek Başkanı Kenan Albayrak ile Kuzey Yıldızı Trabzonspor Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz ile çok sayıda davetli de açılış törenine katıldı.



Zirveye oynamak hayal değil


Kurtköy'de açılan Erzurumsporlular Derneği'nin açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Serkan Bayrak, Erzurumspor'a gönül veren herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Bayrak, derneğin tüm Erzurumspor severlerine ait olduğunun vurgulayarak, “Bu dernek Erzurumsporluların derneği ancak hangi ilden olursa olsun, bizim şehrimizin takımını seven, mavi-beyaz renklere sempati duyan herkese derneğimizin kapıları açık” dedi.


Açılışa katılan Çetin ise Erzurumspor'un bizim için bir değer olduğunu ve bu değeri en iyi şekilde korumaları gerektiğini ifade etti. Çetin, Erzurumspor'un Süper Lig'e tutunacağına inandığını ve önümüzdeki yılı kurulacak iyi bir kadro ile zirveye oynamanın hayal olmadığını dile getirdi. Çetin ayrıca mavi beyazlı ekibi ilerleyen süreçlerde başarılan dilemeyi de ihmal etmedi.

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