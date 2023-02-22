ESADEM Afetle Mücadele Psikolojik Canlı Destek Hattı başlattı

ESADEM psikologları Canlı Destek Hizmeti çerçevesinde hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görev yapıyor. Psikologlar, Canlı Destek Hattı'nda 3 ile 17 yaş arası bireyler için 0537 980 41 72 numaralı telefon hattından hizmet veriyor. 18 yaş üzeri için ise 0530 166 43 26 numaralı telefon hattından psikolojik destek sağlanıyor. Canlı Destek Hattı'nda yaşanabilecek yoğunluk durumunda ise hizmetin aksamaması için Tele Seans Canlı Destek Hizmeti kuruldu. Vatandaşlar yoğunluk yaşandığı durumda https://esadem.eyupsultan.bel.tr adresinden Tele Seans başvuru kaydı oluşturabilecek, başvurunun ardından uzmanlar en kısa sürede kendilerine dönüş sağlıyorlar.