ESBİM 80 kişiye daha iş buldu

Esenyurt'ta bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş arayanları buluşturarak 80 vatandaşa daha istihdam sağladı.

İşverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü iki tekstil firmasının talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 80 kişi işe yerleştirildi.

Son bir ayda gerçekleşen 214 mülakatın içinden bin 841 vatandaşın iş sahibi olduğunu vurgulayan Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız şöyle konuştu:

“ESBİM olarak iş arayanlara umut olmaya devam ediyoruz. Son üç yılda bize başvuran vatandaş sayısı 112 bin. Bu başvuranların içinden 40 bin 617 kişinin istihdamına vesile olduk. Bizim amacımız, işveren ve iş arayanı aynı noktada buluşturmak. Vatandaşlarımız karda, kışta ve soğukta, mahalle mahalle, sokak sokak iş aramak yerine bize gelip çok rahat bir şekilde sektörlerin firmaları ile buluşuyor. Son bir ayda 214 mülakat gerçekleştirdik ve bunların içinden bin 841 kişinin istihdamını sağladık. Başkanımızın talimatıyla Esenyurt'ta, çalışmak isteyen bir tane vatandaşımızın dahi işsiz kalmayacağı şekilde ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş arayan herkesi ESBİM'e davet ediyoruz.”