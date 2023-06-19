ESBİM ile engelli vatandaşlara da istihdam sağlanıyor

İlçedeki istihdam sorununun çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), engelli vatandaşlarla firma yetkililerini buluşturarak mülakat gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta işsizliğe karşı çalışmalarını ara vermeden sürdüren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), engelli vatandaşlarla firma yetkililerini buluşturarak mülakat gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde faaliyetlerini yürüten ESBİM'e gelen vatandaşlar, burada firma yetkilileri ile görüşerek kendilerine uygun olan işi seçme fırsatı buldu.

" Belediyenin bize sağladığı imkanlardan faydalanıyoruz"

Firma yetkilisi Mesut Deniz Esenyurt Belediyesi aracılığıyla engelli vatandaşların hayatlarına dokunduklarını belirterek şöyle konuştu: “Esenyurt Belediyesi'nin çağrısı üzerine buraya geldik. Belediyenin bize sağladığı imkanlardan faydalanıyoruz. Biz burada engelli vatandaşlara istihdam sağlayan ESBİM aracılığıyla görüşmeler yapıp işe alım yapıyoruz. Bizim firmamız temizlik üzerine hizmet veren bir firma. Bizim şartlarımıza uygun görülen adaylarla iletişime geçip projelerimize yönlendiriyoruz ve projemizde çalışmalarını sağlıyoruz. İnsanlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esenyurt Belediyesine bu katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.”