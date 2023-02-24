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ESBİM'den ünlü bir gıda firmasına personel desteği

Esenyurt’ta binlerce kişiyi iş sahibi yaparak Türkiye’ye örnek olan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), ilçe dışındaki firmalardan da talep alıyor.

Esenyurt'ta binlerce kişiyi iş sahibi yaparak Türkiye'ye örnek olan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), ilçe dışındaki firmalardan da talep alıyor. İl genelindeki diğer birçok firma gibi sektörün öncü firmalarından biri daha Silivri'deki fabrikalarına personel desteğini ESBİM ile sağlıyor.


İşsizliğe çare bulmaya çalışan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), sınırlarını aşarak ilçe dışından da talep almaya başladı. İlçede yaptığı mülakatların yanı sıra sektörün öncü gıda firmasının Esenyurt dışındaki fabrikası için mülakat düzenleyen birim, büyük personel desteği sağladı. ESBİM, ünlü bir gıda firmasının Silivri'deki fabrikası için işe alım mülakatı düzenledi. Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mülakata 200 kişi katıldı. Yapılan görüşmeler sonrası adaylar içerisinden uygun bulunan kişiler, uygun kadrolarda istihdam edildi.

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