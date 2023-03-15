ESBİM'le 253 kişi daha istihdam edildi

İşsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmasının talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 253 kişi işe yerleştirildi. ESBİM sayesinde 253 kişi daha işe kazandırıldı.