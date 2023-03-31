Esenler 2'nci kez 'İyilik'te buluştu

Esenler Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği “İyilik Fuarı”nın bu yıl 2'ncisine ev sahipliği yapıyor. “Sadece İyilik İçin” sloganıyla 9 Nisan'a kadar kapılarını açık tutacak fuarın açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “İnsanı hayatta mutlu kılan şey bir başkasına yaptığı iyiliktir. Diğer medeniyetlerden bizi ayıran en temel özellik infak duygumuz ve bir başkasına yapacağımız iyilik duygusudur” dedi.

Esenler Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun olarak hayata geçirdiği “İyilik Fuarı”nın bu yıl 2'ncisine ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılış töreni, Fırat Akın'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Bizi diğer medeniyetlerden ayıran şey infak duygumuzdur"

Fuarın açılışında konuşmalarını gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bugün geçen sene ilkini yaptığımız, bu senede ikincisini yapmış olduğumuz ve bugün yeryüzünün herhangi bir noktasına gittiğinizde tabelasını gördüğünüz ya da ülkemizde herhangi bir sıkıntı olduğunda, afet olduğunda kendi varlıklarını hemen oraya gönderen ve bir mağdura, mazluma el uzatan vakıflarımızı, derneklerimizi burada ağırlıyoruz. Ben katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu fuarı şunun için yapıyoruz. İnsanı hayatta mutlu kılan şey bir başkasına yaptığı iyiliktir. İstiyoruz ki bu kurumlarımız bu konuda topluma öncü oldular. Bu öncüler çoğalsın. Diğer medeniyetlerden bizi ayıran en temel özellik infak duygumuz ve bir başkasına yapacağımız iyilik duygusudur. Onun için bizim toplumlarımız batan, çürüyen, kokuşan toplumlar değil; her zaman kendini yenileyen ve hiçbir zaman motivasyonunu kaybetmeyen topluluklardır. 21. yüzyılda kara parçasında görülmemiş bir afet yaşadık. Bu afet için hepimiz seferber olduk. Bu afette milletin yüceliğini ve büyüklüğünü bir kez daha gördük” diye konuştu.

Deprem gününden itibaren 100-150 personeli ile bölgede olduklarını dile getiren Mehmet Tevfik Göksu, “Konteyner kentler kuruyoruz. Bütün kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çünkü Allah bizi kardeş ilan etmiş. Onların hüznü bizim hüznümüz. Ve oradayız. Kardeşlerimiz rahat bir iklime kavuşuncaya kadar da orada olmaya devam edeceğiz. Burada 19 tane sivil toplum örgütümüz var. Bunların hepsi dünyanın her tarafında farklı hizmetler yapan kurumlarımız. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Aslında bu sene çok farklı bir Ramazan programı düşünmüştük. Fakat 6 Şubat bütün programlarımızı değiştirdi. O günden itibaren konseptimizi değiştirdik. Ramazan'da 7 ayrı noktada özellikle deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize iftar veriyoruz. Burada bu etkinlikleri devam ettiriyoruz ve aynı zamanda deprem bölgesinde çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kitaplar deprem bölgesine gönderilecek

Bu yıl 2'nci kez herkesi iyilik çatısı altında buluşturan fuarda, STK'ların Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı çalışmalar söyleşi ve seminerlerle vatandaşlarla paylaşılacak. Fuarda kurulan “Kitap Kumbarası” ile afet bölgesine gönderilmek üzere kitaplar toplanacak. Kumbaralar ilçenin farklı noktalarına da kurulacak. “Fuarda ayrıca “Ben Ne Yapabilirim?” çalışmasıyla depremzedelerin yaralarının sarılmasına meslekleriyle katkı sunacak kimseler tespit edilecek ve bölgeye ulaşımları sağlanacak.

“Sadece İyilik İçin” sloganıyla bugün kapılarını açan fuarın açılış törenine, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra; AK Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan, Esenler Müftüsü Osman Yazıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar, 9 Nisan'a kadar Esenler Dörtyol Meydanı'nda meraklılarıyla buluşacak. Fuar her gün 12.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.