Esenler Belediye Başkanı Göksu radyocularla buluştu

Tevfik Göksu, bir kısmı Esenler'de ikamet eden çok sayıda radyocu ile bir araya gelerek, Esenler'de şimdiye kadar yürüttüğü projeleri ve bundan sonra yapacaklarını anlattı.

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı M. Tevfik Göksu, İstanbul'da yayın yapan çok sayıda ulusal radyo temsilcileri ile bir araya geldi. Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Göksu'nun yanı sıra, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve birçoğu esenlerde ikamet eden çok sayıda radyocu katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan yaptı. Esenler'de 30'a yakın radyocunun ikamet ettiğini söyleyen Özkan, "Belediye Başkanımız iletişim konusunda en başarılı isimlerden birisi. Bu toplantı geç kalmış bir program olsa da bundan sonrası için hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. İlçemizin her bireyi bizler için çok değerli. Radyocular da bu sürecin en kıymetlileri. Radyocularımız, Esenler'de, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de seslerimizi en güzel şekilde duyuruyorlar. Sesimiz olan sizlere davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

“Ne kadar büyük bir hizmet yaptığınızın farkındayım”

Esenler Belediye Başkanı Göksu ise, geçmişte kendisinin de bir süre radyo programları yaptığını belirterek, "Radyolarımızın iletişimde ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Belediyemizin internet üzerinden yayın yapan bir radyosu var. Yine aynı şekilde 'Şehir Ekranı' isminde bir de televizyonumuz var. Bundan sonra radyocu dostlarımızla daha sık bir araya gelmek ve teşrik-i mesaide bulunmak istiyoruz. Bizim hizmetlerimizin kamuoyunda duyurulmasında ve tanıtılmasında, vatandaşın doğru bilgilendirilmesinde ne kadar büyük bir hizmet yaptığınızın farkındayım. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Göksu, Esenler'in son 10 yılda nereden nereye geldiğini verdiği örneklerle anlattı. 2009 yılında Esenler'in suç ve suç işlemede İstanbul ilçeleri arasında ilk sıralarda olduğunu söyleyen Göksu, "Şimdi son sıralardayız. Bunu sosyal ve kültürel değişimle başardık. 2009 yılında kültür merkezlerimizdeki koltuk sayısı 330 iken, bugün 6 bin 160. Kültür merkezlerimize giren kişi sayısı aylık 150 bin kişi. Kültür merkezlerimiz her zaman dolu. Her bir salonunda her an bir program, bir etkinlik, kültürel bir çalışma var. İşte biz bu kültürel değişimle toplumda sosyal değişimi yaptık. Ve böylece Esenler'i İstanbul'un en güvenli ilçelerinden biri haline getirdik" şeklinde konuştu.

"Esenler geleceğe hazır"

Bundan sonra Esenler'de yürütecekleri çalışmaları da anlatan Başkan Göksu, "Bundan sonra Esenler Belediyesi şu 5 konuya odaklanacak. Daha zengin birey, daha huzurlu ve güvenli Esenler, daha kaliteli ve nitelikli bir hayat, daha planlı, imar mülkiyet problemleri bitmiş ve yenilenmiş bir Esenler, geleceğe hazır, güven ve istikrarla daha da büyüyen, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakacağımız daha modern ve daha çağdaş bir Esenler" dedi.

5 yılda 40 bin kişiye istihdam

Esenler Belediyesinin önümüzdeki dönem saydığı bu vizyon projeleri ile ilgili de detaylar veren Göksu, Esenler'deki tekstil atölyelerinin iyileştirilmesi ve dünyaya açılmalarını sağlayacak Esenler Tekstil Projesi (Esteks) ve ev hanımlarının sanal ortamda internet üzerinden el emeği ürünlerini dünyaya pazarlayabilecekleri e-(v) ticaret Nar Projesi hakkında da radyoculara bilgiler verdi. Göksu, şimdiye kadar Esenler Belediyesinin kariyer merkezi ESKAM aracılığı ile Esenler'de 40 bin kişiye iş verdiklerini, bundan sonraki 5 yılda da 40 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

“5 yıl sonra dünyanın en güvenli ve en akıllı şehri Esenler çıkacak”

Bir taraftan ilçede Güvenli Şehir Esenler, bir taraftan da kentsel dönüşüm kapsamında Akıllı Şehir Esenler, Çocuk Şehri Esenler projeleri yürüttüklerini dile getiren Başkan Göksu, "Esenler sanayi şehri olamaz. Esenler genç bir nüfusa sahip. Esenler bilgi üreten bir şehir olacak. Şunu iddia ediyorum 5 yıl sonra internette arama motorlarına dünyanın en güvenli ve en akıllı şehri yazıldığında Esenler çıkacak" diye konuştu.

Radyocular kanuni düzenlemeler istediler

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler de radyocuların halkın konuşan dili, dinleyen kulağı olduğunu ve çok önemli toplumsal bir görev ifa ettiklerini belirterek, kendilerine başarılar dileyerek teşekkür etti.

Toplantıya katılan radyo temsilcileri de kendilerini Esenler'de ağırlayan Belediye Başkanı Göksu ve diğer ilgililere teşekkür ettiler ve radyocular olarak yaşadıkları bazı sıkıntıları dile getirip radyo ve radyocuların yaşaması için bazı kanuni düzenlemelerin yapılması için Milletvekili Abdullah Güler'den yardım istediler. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.