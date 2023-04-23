Esenler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ile kutladı

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, pamuk şeker ile Osmanlı Macunu dağıtılırken, yüzlerini boyatan çocuklar doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi, tüm yurtta coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikle çocukların yüzü güldü. Pamuk şeker ile Osmanlı Macunu dağıtılan çocuklar ikramların tadını çıkarırken, palyaçolar eşliğinde yüzleri boyandı. Şişirilen balonlara şekil verilirken, oyunlar eşliğinde çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

"Çok eğleniyoruz"

Etkinlikte konuşan ikiz kardeşler Aslı ve Zeynep Akgeyik, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyoruz. Çok eğleniyoruz. Bize Türk bayrağı, macun ve mısır hediye ettiler” dedi.

"Çocuklarımız için çifte bayramı kutluyoruz"

Çocuklarını kutlamalara getiren Kenan Akgeyik, "Çocuklarımız için çifte bayramı kutluyoruz. Bugünümüzü onlara ayırdık. Burada hem eğleniyorlar hem de oyun oynayabiliyorlar. Bu sayede bizler de güzel havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.