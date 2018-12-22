Esenler Belediyesi en uzun geceyi şiirle taçlandırdı

Esenler Belediyesi, yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta düzenlediği şiir dinletisiyle Türkiye'nin önde gelen 9 şair ve yorumcusunu Esenler sakinleriyle buluşturdu.

Esenler Belediyesi, Şeb-i Yelda'ya yani yılın en uzun gecesi 21 Aralık'a özel şiir gecesi düzenledi. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen gecede 'Şehrengiz Şiirleri' Esenlerlilere okutuldu. Bu yıl beşincisi gerçekleşen programda Türkiye'nin önde gelen 9 şair ve yorumcusu; Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan, Emrullah Uzun, Erol Eren, İsmail Kılıçarslan, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Akar, Nurettin Durman ve Yusuf Dursun şiirler okudu. Ney, tambur ve kanun dinletisi de gece boyunca şiirlere eşlik etti.

“Bu şehrin sokaklarına bu şehrin duygularına üfleyebilirsek o zaman bu şehirde muhabbet olur”

Program kapsamında bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Biz ilk defa bu programa başladığımızda, acaba sürdürebilir miyiz? Tartışmaları yapmıştık kendi aramızda. Bugün bunu sürdürebilir olduğunu gerçekten gördük. Toplumlar kendi gelenekleriyle yaşarlar. Şehirler kendi gelenekleriyle var olurlar. Ya da şehirler, kendi gelenekleriyle geleceği görürler. Artık şiir Esenler'in bir geleneği haline geldi. Umuyorum ki bu dalga dalga büyüdükçe herkes bu uzun gecede şiiri fark eder, böyle bir farkındalık oluşacak ve böylece bizler de kendimiz geriye dönüp baktığımız da kültürümüzün o güzel tınısını, o güzel sesini o güzel ruhunu gelecek nesillere üflemiş olacağız. Şu çok önemli bir şey bizim geleneğimizde, şehrin ruhu var diye hep tarif edilir. İbn-i Haldun der ki, ‘Şehirlerin ruhu vardır ve siz süre içerisinde o şehirde yaşamaya başladığınızda o ruh sizi sarar ve siz o ruhun şeklini alırsınız.' Gerçekten biz şehrimizin ruhunun var olduğunu bilerek ve şehrimizin ruhuna bu kendi tınımızı da üfleyerek nasıl ramazanda ramazanın ruhunu üflemeye çalışıyorsak, biz şiirlerimizin, o şairlerimizin yüreğinden o güzel tınılar şeklinde ortaya çıkan o güzel duyguları da eğer bu şehrin sokaklarına bu şehrin duygularına üfleyebilirsek o zaman bu şehirde muhabbet olur, o zaman bu şehir de huzur olur, o zaman bu şehir şehir olur Allah'ın izniyle. Bunun için biz kültürel, bunun için biz ne kadar bu anlamda emek ortaya koyabilirsek aslında biz şehrimizin geleceğini de o kadar hızlı inşa ederiz” dedi.

“Yeni dönem fıtrat belediyeciliğidir, gönül belediyeciliğidir”

Belediyecilik adına artık çöpten çukurdan ziyade kültürlerden konuşulduğuna değinen Başkan Göksu, “Bugün artık hiç birimiz belediye ya da belediyecilik dediğimizde, hiç birimiz kürsüye çıkıp çöpten, çukurdan bahsetmiyoruz. Çünkü onlar, artık çöp ve çukur dönemleri geride kaldı. Aslında artık hiç birimiz sosyal ve kültürel belediyecilikten de bahsetmiyoruz, fiziki belediyecilikten de bahsetmiyoruz. Artık yeni dönem fıtrat belediyeciliğidir, yeni dönem gönül belediyeciliğidir. Fıtratın üzerinde söylenecek daha fazla bir söz de herhalde yoktur. Şimdi biz bu duygularla bu şehrin sokaklarına insanın fıtratında var olan değerlerle karşılaşmasını sağlayabilirsek o zaman bu şehrin geleceğini en güzel şekilde inşa etmiş oluruz diyorum. Bugün buraya katılan bütün şairlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan siz saygıdeğer hanımefendilere, beyefendilere kalbi şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Program sonunda şiirlerle gecenin güzelliğine tanık olan davetlilere Şeb-i Yelda geleneği olan nar ikramı yapıldı.