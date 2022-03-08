Esenler Belediyesi Kadınlar Günü'nde Şule Yüksel Şenler'i andı

Esenler Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan “Hayata Yön Veren Kadınlar” programında Şule Yüksel Şenler'i andı.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, “Hayata Yön Veren Kadınlar” programı kapsamında hayatını daima inandığı idealler uğruna yaşayan ve birçok hayata da yön veren yazar Şule Yüksel Şenler'i, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği bir söyleşi ile andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa; İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Esenler Belediye Başkanı Yardımcısı Abdulkadir Şengör, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar ve Esenlerli kadınlar katıldı. Moderatörlüğünü Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit'in yaptığı söyleşi kadınlardan büyük ilgi topladı.

“İlk olarak siyaset arenasında bir araya geldik”

Şule Yüksel Şenler ile ilk tanışmasını anlatarak konuşmasına başlayan İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, sözlerine şunları söyledi:

“İlk olarak ablamın meclise girdiği dönemlerde tanıştım. Şule ablayla annemin zaten bir dostluğu vardı ama yüz yüze gelememiştik. Ablamla beraber siyaset arenasında bir araya gelebildik. Şule Yüksel Şenler, entelektüel bilgi birikimi yüksek olan bir aileden geliyor. Evlerinde sanata çok değer veriliyor, hayat tarzı olarak o ideal batılı kadın ve erkek modellerini içeren bir ailesinin mensubu. Kendi geliştirmek istediği dönemde abisinin İslami hassasiyetlerinin arttığı bir dönemde onun da çalışmalarından, davetlerinden etkilenerek kendi okumalarını yapmaya başlıyor. Bir noktadan sonra başını kapatmaya karar veriyor. Türkiye'de hem eğitimli kültürlü başörtülü bir kadının olmadığı düşünüldüğü dönemde bir model oluşturuyor. Kalemi çok kuvvetli olduğu için de çok meşhur oluyor.”

Söyleşinin sonunda geleceğin mimarı genç kızlara seslenen Kavakcı, “Şule ablanın emanetini güzel kızlarımıza emanet etmek istiyorum. Durmayacaksınız, çalışacaksınız. Müslüman olmak, insan olmak bu güzel ülkenin insanı olmak bunu gerektiriyor. Kendi üst kimliğinizi bilin. Örnek alacağınız öncülerinizi seçin” dedi.