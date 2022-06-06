Esenler Belediyesi Metaverse'te

Kültür-sanat etkinliklerinden halk günlerine, basın toplantılarından tapu işlemlerine kadar pek çok hizmet, metaverse dünyasında Esenlerlileri bekliyor.

Öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla her dönem adından söz ettiren Esenler Belediyesi, metaverse dünyasının son yeniliklerini vatandaşın ayağına getiriyor. Aylarca süren altyapı çalışmalarının sonuna gelen Esenler Belediyesi, başta kültür-sanat etkinlikleri olmak üzere basın toplantıları ve halk günü gibi etkinlikleri de metaverse'e taşıyacak. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun talimatlarıyla metaverse dünyasına adım atan Esenler, sanal âlemde de en başarılı ilçe olma misyonunu devam ettirecek.

Esenlerli vatandaşların belediyeye gelmeden sorunlarını oturduğu yerden çözebilmesine imkan tanıyan bu sistemde dijital avatarlar, soruları tek tek cevaplayacak. Belediyenin ilgili biriminden yetkili bir kimse gibi vatandaşlara yardımcı olacak dijital avatarlar sayesinde vergi, tapu ve tüm ödemeler rahatlıkla yapılabilecek. Böylelikle Esenlerliler, belediye binasında sorunlarını anında çözme fırsatı yakalayacak. Ayrıca Esenler halkı, metaverse dünyasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni dilediği gibi gezip sevdikleriyle sohbet edebilecek.

Belediyeye ait pek çok işlemin yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri de metaverse dünyasında sanatseverlerle buluşacak. Esenler'i kültür-sanatın başkenti yapan konserler, paneller ve pek çok eğitim programı, sanal âlemde de hız kesmeden devam edecek. Esenler'de salonlardan sokaklara taşan etkinlikler, mataverse'de de meraklılarına keyif dolu anlar yaşatacak.