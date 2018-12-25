Esenler Belediyesi'nde kar teyakkuzu

Soğuk ve yağışlı hava uyarısı, Esenler Belediyesi'ni harekete geçirdi. Meteoroloji'den gelen yoğun yağmur ve kar uyarısı üzerine çeşitli ek tedbirler alındı, hazırlıklar yapıldı. Yağışlı birlikte havaların iyice soğuyabileceği ve aşırı buzlanmaların yaşanabileceğinin açıklaması üzerine Esenler Belediyesi'nde Kriz Masası oluşturuldu. Elverişsiz hava şartları devam ettiği sürece Fen İşleri Müdürlüğü tuzlama ve yol açma ekipleri, 24 saat boyunca ilçenin belli noktalarında hazır bekletilecek. Ekipler, kar yağışı başladığı andan itibaren öncelikle ana caddelerde buzlanmaya karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları yürütecek. Hava şartları normale dönene kadar teyakkuz hali devam edecek. Başkan Yardımcısı Nihat Karataş'ın koordinatörlüğünde, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetleri, Zabıta, Veteriner, Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım, Park ve Bahçeler ile Sağlık İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlüklere bağlı ekipler, olağanüstü hava şartları devam ettiği sürece nöbet tutacak. 6 tuzlama aracı, 10 kamyonet, 7 iş makinesi, 1 greyder ve çift vardiya halinde 200 personel, kışın olumsuz etkilerini minimize etmek için sürekli görev başında olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama araçları da Esenler'in an arterlerinde görev yapacak. Kar yağışı ile birlikte kapanma ihtimali olan güzergâhların açık tutulması için 1.000 ton tuz hazır bekliyor.

Her alanda yardım

Olumsuz hava şartlarının en az hissedilmesi için belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Yolda kalmışlara yardımdan, araç lastik değişimine, sokak hayvanlarının barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasından yakıt sıkıntısı çekenlere, gıda ihtiyacı olanlar ve sokaktan kalanlardan hasta nakillerine kadar akla gelebilecek her türlü sıkıntıda vatandaşlarımız belediyemizi arayabilirler” dedi.

Toplu taşımayı kullanın

Esenler halkını karlı havaya göre araçlarını hazırlıklı tutmaları, mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, kar lastiklerini takmalarını ve trafik kanuna göre araçlarında olması gereken tüm aparatlarını bulundurmalarını tavsiye eden Göksu, “Eğer hep birlikte hazırlıklı olursak kışın olumsuz etkilerinden daha az etkileniriz. Belediye - vatandaş işbirliğinde bu kışın külfetlerini en aza indirmeye çalışalım” şeklinde konuştu.

ESTİM 24 saat hizmette

Hava muhalefetinden olumsuz etkilenen vatandaşlar, Esenler Belediyesi bünyesinde 24 saat aralıksız hizmet veren Esenler Toplumsal İletişim Merkezi'nin (ESTİM) 444 00 73 numaralı telefonunu arayabilirler. Bildirilen problemler, buradan hemen gerekli birimlere iletilecek ve çözüm üretilecek.