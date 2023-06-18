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Esenler Belediyesinden babalar gününe özel etkinlik

Esenler Belediyesi, Babalar Günü’ne özel etkinlik düzenledi.

Esenler Belediyesi, Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Etkinlikte çeşitli yarışmalar ve aktiviteler düzenlenirken, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.



Esenler Belediyesi 17 Haziran Babalar Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çuval yarışması, yumurta taşıma yarışması gibi birçok farklı etkinlik yapıldı. Yarışmalara babaların çocukları ile birlikte katılması birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



Çuval yarışmasına kızı ile birlikte katılarak birinci olan Enis Arslan "Normalde sabah kahvaltısına geldik buraya, sonra kızım Kübra çok zorladı, yarıştık, yorulduk ve şampiyon olduk, kızım çok mutlu oldu ona armağan ediyorum" dedi.


Öte yandan, organizasyonda düzenlenen etkinliklerde kazanan yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

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