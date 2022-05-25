‘Esenler Çocuk Kitapları Fuarı'na büyük ilgi

29 Mayıs'a kadar kapılarını açık tutacak fuarda, imza günleri ve söyleşiler de düzenlenecek.

Esenlerli çocuklar için pek çok projeyi hayata geçiren Esenler Belediyesi, bu kez kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. 29 Mayıs'a kadar miniklerle buluşacak “Esenler Çocuk Kitapları Fuarı”, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi bahçesinde meraklılarını bekliyor. Çocuklara kitap okumayı sevdirmek ve okuma bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen fuara 23 yayınevi katıldı. Miniklerin ilgisiyle karşılanan fuarda çocuk yazarı ve şairlerinin katılımıyla imza günleri ve söyleşiler yapılacak. Fuar, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında kapılarını açık tutuyor.

"Çeşit çeşit kitaplar var"

Fuardaki eserleri inceleyen 12 yaşındaki Ecrin, “Böyle bir fuarın açılması çok iyi oldu. Burada farklı eserleri bulabiliyorum. Çeşit çeşit kitaplar var burada. Fuarı, arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlar da hafta sonu ziyaret edecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.