Esenler depremzedeler için dayanışma örneği gösterdi

Asrın felaketinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Esenler'de de dayanışma örneği sergileniyor. Devlet ve millet el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e herkes seferber oldu.

Felaketin ilk saatlerinden itibaren Esenler Belediyesi ve Esenler Kaymakamlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumları ile birlikte bazı siyasi parti teşkilatları, Esenler'deki tüm sivil toplum kuruluşları, vakıflar, özel kuruluşlar depremzedelere yardım ulaştırabilmek için gece gündüz çalışma yürütüyor.

ESKAT, canlar kurtarıyor

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi ESKAT bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılırken, çekiciden ekskavatöre, iş makinesinden vinçe, kamyondan minibüse kadar çok sayıda çeşitli özelliklerde araç ve teknik ekip de deprem bölgesine gönderilerek AFAD'ın emrine verildi. ESKAT, Adıyaman-Gölbaşı'nda AFAD ve diğer kurtarmak ekipleri ile birlikte kurtarma çalışmalarına devam ediyor. ESKAT burada yaptığı çalışmada çok sayıda depremzedeyi canlı olarak kurtardı.

Başkan Göksu, deprem bölgesinde

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, depremin ilk gününde Esenler'deki çalışmaları organize ettikten sonra Adıyaman'a giderek Esenler Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına nezaret ediyor. Göksu, gerek arama-kurtarma gerekse, beslenme ve barınma konularında depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor.

Esenler Kızılay depremzedelerin hizmetinde

İlk günden itibaren Esenler Kızılay da deprem bölgesine ulaştı. Mobil mutfak ve ikram aracı ile Adıyaman'da hizmet veren Esenler Kızılay, sıcak yemek, ikramlık malzeme, çorba, sıcak/soğuk içecek ve su dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Esenler Kızılay Başkanı Abdurrahman Bölük idaresinde yürütülen çalışmalarla depremzedelerin yaralarına merhem olunmaya çalışılıyor.

Esenler'den 40 tır yardım gitti

Esenler Belediyesi'nin koordinasyonunda başlatılan deprem bölgesine yardım kampanyası aralıksız devam ediyor. Esenlerli hayırseverler kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Battaniyeden ısıtıcıya, pilden monta, uyku tulumundan jeneratöre, kaban ve bottan, bere, atkı, eldiven ve çoraba, temizlik malzemesinden bebek bezine kadar acil ihtiyaç ile birlikte ekmekten pirince, makarnadan margarine, sudan mamaya kadar her türlü gıda maddesini kapsayan yardım malzemeleri Esenler Belediyesi'nin Tekstilkent'teki deposunda toplanıyor. Burada belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından tasnif edilen yardım malzemeleri, TIR'lara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor. Depremin üçüncü günü itibariyle Esenler'den 40 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Fırıncılardan 40 bin ekmek

Esenler Fırıncılar Esnaf Odası'nın organizasyonunda toplanan 40 bin ekmek de diğer yardım malzemeleri ile birlikte depremzedelere gönderildi. Esenler Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Çiçek kampanyaya katılan tüm fırıncılara teşekkür etti.

Kan bağışına koştular

Diğer taraftan Kızılay'ın kana ihtiyaç olabileceği duyurusunun ardından Esenlerli vatandaşlar kan verebilmek için Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki kan verme ünitesi ile Kadir Topbaş Kültür Merkezi önünde kurulan kan verme noktasına akın ettiler.