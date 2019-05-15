Esenler Erokspor, finalde

TFF 3.
Lig 2. Grup Yarı Final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Kızılcabölükspor'u sahasında 3-0 yenen Esenler Erokspor, adını finale yazdırdı.
Stat: Esenler
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Fatih Söyler, Hakan Betaş
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan, Muharrem Öner, Sinan Morgil, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı, Efe Can Çölbekler (Hayrullah Çelik dk. 84 ?), Berat Satılmış Çıkan (Eray Pazar dk. 79), Alper Karaman, Melih Kabasakal, Şahin Fıstıkcıx, Sefa Durmuş Çıkan (Hali Çelik dk. 65)
Kızılcabölükspor: İsmail Şahmalı, Emrecan Afacanoğlu, İlyas Ural, Hüseyin Atalay (Ersin Aslantoğ dk. 59), Mustafa Altun Çıkan (Emirhan Atilla dk. 46), Samet Dağlı, Sedat Yahşi, Serkan Özen, Gökhan Özer (Ali Helvacı dk. 68), Taygun Vurgun, Oğuzhan Türkmen
Goller: Berat Satılmış (dk. 44), Şahin Fıstıkçı (dk. 47 ve 81) (Esenler Erokspor)
Sarı kart: Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)