Esenler Film Günleri düzenlenen törenle sona erdi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Esenler Film Günleri'nin kapanış töreni, Yeşilçam filmlerinde 100'ün üzerinde müzik bulunduran Taş Plak Senfoni Orkestrası'nın katılımıyla yapıldı.

Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ikincisi düzenlenen Esenler Film Günleri sona erdi. Açılışını usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in katılımıyla 11 Kasım'da gerçekleştiren Esenler Film Günleri'nin kapanış töreninde ise Yeşilçam filmlerinde 100'ün üzerinde müzik bulunduran Taş Plak Senfoni Orkestrası, Yeşilçam film müziklerini seslendirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında dereceye girenler de kapanış töreninde açıklandı. 100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı kısa film yarışmasında 1. “Yara” isimli çalışmasıyla Onur Güler, 2. ise Muhammed Furkan Daşbilek'in “Bir Nehir Kıyısında” isimli kısa filmi oldu.

Oynadığı “Bağlılık Hasan” filminin Oscar'a aday olmasıyla ilgili mutlu olduğunu söyleyen Oyuncu Umut Karadağ, “Böyle etkinliklerin yaygınlaşması çok önemli. Ben de bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Böyle festivaller ne kadar yaygınlaşırsa daha iyiyi, daha güzeli, daha doğruyu bulabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin Oscar adayı filmiyle yarışmaya girecek olmamızdan çok mutluyum. Türkiye'yi temsil edeceğiz. Umarım ilk 15'e sonra ilk 5'e kalırız, ondan sonra da 98 yıllık Cumhuriyet hayatından ilk defa bir Türk filmi Oscar'da Türkiye'yi temsil etme fırsatını bulur” açıklamasında bulundu.

Oyuncu ve ressam Haydar Şişman ise “Buradaki etkinlik, öncekilerin devamı. Giderek gelişiyor. Neredeyse burası bir kültür merkezine dönüşmek üzere. Sinema, kısa filmler, resim sergileri, salonlar çoklu etkinlikler var. Bu akşam burada olmak büyük keyif. Çok iyi filmler vardı. Bizim filmimiz de bugün burada gösterildi. İyi oyuncular var, Türkiye'nin Oscar temsilcisi oyuncuları var. Buradaki kısa film festivali çok nitelikli. Burada ödül vermek ayrıca çok büyük keyif” dedi.

Yazar ve aynı zamanda da organizasyonun danışmanı olan Suat Köçer amaçlarının Türk sinema sektörüne katkıda bulunmak olduğunu söyleyerek “Amacımız bu film günleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasıyla genç yeteneklere soluk kazandırmak, cesaret vermek. Öte yandan dünyanın çeşitli coğrafyalarında üretilmiş, yapılmış filmleri Türk sinemaseverleriyle burada buluşturmak ve elbette ki Esenler'in kültürel dokusuna yine aynı şekilde katkıda bulunmak, zenginleştirmek” şeklinde konuştu.