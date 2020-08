Esenler kentsel dönüşüm projeleriyle depreme hazır

Başkan Göksu, "Depreme hazırlık kapsamında konutların yenilenmesi için seferberlik ilan ettik" dedi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde ilçede gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleri hakkında basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Türkiye'nin depreme dayanıklı örnek projesi olarak inşa edilen tek “Akıllı ve güvenli şehir” konutları tanıtıldığı programda ayrıca Silivri'de 5.8 büyüklüğündeki meydana gelen deprem sonrası “ağır hasarlı” olarak tespit edilen bir binanın da yıkımı gerçekleştirildi.

“17 Ağustos depremi bir daha yaşanmasın diye sözden çok iş yapmamız gerekiyor”

Tanıtım programında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Aslında 17 Ağustos tarihi bir taraftan kendi halimizi anlatırken diğer taraftan da gelecek için bize çok önemli bir hazırlık yapmamız görevini veren önemli bir tarih. Bu tarihte çok büyük acılar yaşadık. Binlerce insanımızı toprağa verdik. Daha sonra Kaynaşlı depremi, Van depremi derken her birimiz depremin hakikatını ve bu topraklar üzerinde var olan önemli bir şey olduğunu her gün hatırlamaya başladık. İşte 17 Ağustoslar bir daha yaşanmasın diye ve Marmara depremi ki bilim insanlarının bize söylediği kaçınılmaz olarak görülen bu deprem ile ilgili her birimizin sözden daha çok iş yapması gerekiyor” dedi.

“96 bin 100 konutun, 56 bini kentsel dönüşüm projesi kapsamında dönüştü”

Özellikle büyük şehirlerin büyük bir kısmı göç ile kurulan şehirler olduğunu aktaran başkan Göksu, “Göçle kurulan şehir olması açısından yapı stoklarımızda ciddi sorunların olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. 30 yıllık süre içerisinde gerçekten herhangi bir teknik ve mühendislik hizmeti almamış günübirlik yapılarla yapılaşmış olduğu için bugün, o günkü teknolojiyle yapılan konutların ivedilikle yenilenmesi gerekiyor. Yaklaşık 10 yıldır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık 500 bin üzerinde nüfusa sahip bu ilçede yapı stoğumuzun ömrü ortalama 30 yıl. Hemen dönüşmesi gereken 96 bin 100 konutumuz var. Esenlerin tamamının planını deprem dönüşümüne göre yeniden değiştirdik. 96 bin 100 konutun, 56 bini dönüştü. Yılsonu itibariyle bu konutlarımızı taşınma başlayacak. Depreme hazırlık için yapmamız gereken en önemli şey konutlarımızın yenilenmesi. Biz bu konutların yenilenmesi için seferberlik ilan ettik. Marmara depremi olursa biz çocuklar yetim kalsın istemiyoruz. Onun için birlikte tedbir almak, gayret etmek ve bu işi sonuçlandırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.