Esenler sakinlerinden Edirne ziyareti

Esenler Belediyesi tarafından Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak düzenlenen “Edirne Kültür Turu” Esenlerlileri, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış, pek çok tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Edirne'de unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Esenler Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen “Edirne Kültür Turu” Esenler sakinlerini Osmanlı İmparatorluğu'na uzun yıllar başkentlik yapmış, tarihi camileriyle meşhur Edirne'de anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kültür turu, her perşembe ve cumartesi günü düzenleniyor. 12 yaş ve üzerindeki herkesin katılabileceği kültür turunda araçlar, saat 07.00'de Dörtyol Meydanı'ndan hareket ediyor. Esenler sakinleri kültür turu çerçevesinde uzman rehberler eşliğinde Karaağaç, Meriç Köprüsü ve nehri, Tarihi Edirne Garı, Lozan Anıtı, 2. Bayezid Külliyesi, Üç Şerefeli Camii, Eski Camii, Selimiye Camii, Tarihi Arasta Çarşısı'nı ziyaret ediyor. Esenler sakinleri ayrıca Edirne'nin turistik lezzeti Edirne ciğeri ve köftesini de tadarak şehri her yönüyle keşfetme fırsatı yakalıyor.

Tarihin sayfalarında geziyormuş hissi verdi

Edirne Kültür Turu'na katılan Zehra Çelik, “Edirne hep gitmek istediğim bir şehirdi. Hem İstanbul'a çok yakın hem tarihi bir şehir. Burası bana tarihin sayfalarında geziniyormuşum hissi verdi. Edirne ayrıca manevi açıdan da bizi besleyen bir şehir oldu. Pek çok camiyi ziyaret etme fırsatı bulduk bugün. Çok güzel bir hafta sonu etkinliği oldu. Edirne, gezi rotamda tekrar ziyaret etmek istediğim şehirler arasına girdi. Bizlere bu fırsatı sunan Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür turundan bir hayli memnun kaldığını ifade eden Engin Yılmaz ise şunları kaydetti:

“Kültürel mirasımızın büyük bir kısmını içinde barındırıyor Edirne. Mimar Sinan'ın görkemli camilerini, külliyeleri, tarihi çarşıları ziyaret ettik. Meriç Nehri'nde arkadaşımla hatıra fotoğrafları çekildik. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İyi ki geldik.”