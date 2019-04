Esenler'de 10. Barış Ekmeği Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Esenler Uluslararası Barış Ekmeği Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar, hep beraber barış ekmeğini pişirerek dünyaya barış mesajı verdi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ithafen dünyaya barış mesajlarının verildiği festivalde ‘Gönül coğrafyamızın çocukları' şeklinde hitap edilen Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuk bir araya geldi. Misafir çocuklar bir yandan dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, bir yandan da pişirdikleri ‘barış ekmeği' ile dünyaya barış mesajı verdi. Dörtyol Meydanı'nda “Dünyanın geleceği Esenler'de", "Barış ekmeğini Esenler'de pişiriyoruz” sloganlarıyla düzenlenen festivale Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Oğuz Yarımay, Hakan Serin, Emre Kaya ve Emre Uçtepe ile yüzlerce Esenlerli katıldı. Başkan Göksu çocuklarla beraber hazırlanan barış ekmeğine önce dünyanın dört bir yanından gelen unları döktü, ardından çocuklarla beraber ekmeği fırına verdi. Çocuklar tarafından hazırlanan Barış Duvarı'nın da açılışını yapan Göksu, pişen ekmeği fırından alarak hem ikram etti hem de dünyanın önemli siyasetçi ve yöneticilerine göndermek üzere kargoya verdi. Etkinlikte ayrıca çocuklar, yöresel kıyafetleri ile izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

"Esenler'in çocuklarını dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklarımızla barış türküsü üzerinde buluşturuyoruz"

Barış ekmeğinin özelliğinin dünyanın dört bir yanından gelen çocukların kendi topraklarının bereketlerini ülkemizin bereketiyle buluşturması olduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün Esenler'de dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklarımızla barış ekmeğini pişireceğiz. Bu barış ekmeğinin özelliği ise dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklarımızın kendi topraklarının bereketlerini bizim toprağının bereketiyle buluşturmasıdır. Onlar kendi toprağının ununu, biz de kendi toprağımızın mayasını, suyunu ve tuzunu katarak burada özünde samimiyet, sevgi ve barış olan ekmeğimizi pişireceğiz ve bu pişirdiğimiz ekmeği dünyanın bütün liderlerine dilim dilim yaparak göndereceğiz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız da Esenler'in çocuklarını dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklarımızla barış türküsü üzerinde buluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bunu her zaman hatırlatmamız da fayda var" diye konuştu.

Çocuklar barış istedi

Dünyada her zaman barış ve kardeşlik olmasını istediğini söyleyen Bosna Hersekli Zehra Zivric, “14 yaşındayım. Buraya çocuk bayramını kutlamaya geldik. Bosna Hersek'in ununu ve suyunu getirdik. Diğer ülkelerle barış ekmeği yapacağız. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Mutlu olsunlar. Her zaman gülsünler. Dünyada her zaman kardeşlik olsun, barış olsun, savaş olmasın, çocuklar öldürülmesin“ dedi.

Esenler'de kendi ülkesi Filistin için barış ekmeği pişireceğini belirten Filistinli Waad Al Saqaan ise, “Ben savaş bitsin istiyorum. Biz Filistin olarak her zaman İsrail'den bu zulmü çekiyoruz. Türkiye bize yardımcı oluyor. Savaş bitsin ve çocuklar yaşasın. Bu un ile Filistin için barış ekmeği yapacağız. Biz barış istiyoruz. Barış ekmeği bunun için yapılıyor" dedi.