İhlas Haber Ajansı

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Esenler'de 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi

İstanbul’un Esenler ilçesinde kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye polis ekipleri baskın düzenledi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kaçak alkol ve parfüm üreten şebekeye polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.



Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir depoda kaçak alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri olaya ilişkin yaptığı çalışmalar kapsamında Giyimkent 19. Sokak içerisinde bulunan adresi belirledi. Yapılan baskın sonucunda 1,5 ton kaçak alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.

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