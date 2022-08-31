Esenler'de 30 Ağustos coşkusu

Esenler Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programda ünlü şarkıcı Burak King ve bir çok şarkıcı hayranlarıyla buluştu.

Esenler Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen konserde rap müziğinin sevilen ismi şarkıcı Burak King sahneye çıktı. Konseri Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile çok sayıda vatandaş izledi. Vatandaşlar Burak King'in şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.